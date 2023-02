Afrique : rendre les systèmes alimentaires plus résilients

Dans cette interview accordée à APA, en marge du Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire et la résilience, Hailemariam Dessalegn, président du conseil d’administration de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), appelle à plus de coordination, de politiques et d’investissements dans le domaine agricole et plaide pour la transformation des systèmes alimentaires pour se prémunir contre les chocs exogènes.La faim est une réalité en Afrique. Elle gagne même du terrain. Comment expliquez-vous cela ?

Il est en effet terrible de voir une famille, où qu’elle soit, lutter contre la faim. En tant que dirigeant africain, j’ai travaillé avec d’autres pour convenir, par le biais du PDDAA/Déclaration de Malabo, d’œuvrer ensemble en tant que pays africains pour transformer l’agriculture. Nous avons vu qu’il y avait un énorme potentiel et de l’ambition pour le changement. Nous avons constaté de bons résultats – certains pays ont fait beaucoup mieux que d’autres. J’ai vu de mes propres yeux les agriculteurs sur le terrain – ce qui se passe lorsque l’on s’attaque à l’essentiel. Mais les incohérences demeurent.

Au niveau national et continental, l’agriculture a besoin de plus de coordination, de politiques et d’investissements. Il est désormais prouvé que le changement climatique a eu un impact direct sur les agriculteurs, systématiquement, année après année.

A l’AGRA, nous avons constaté des progrès grâce à des partenariats publics et privés coordonnés dans des zones infranationales où les agriculteurs avaient accès à des semences améliorées, à des engrais, à de bonnes pratiques agro-écologiques, à des services de vulgarisation et de mécanisation, au stockage et aux marchés.

Cependant, ces dernières années, l’Afrique a été touchée de manière disproportionnée par de multiples crises naturelles et d’origine humaine. De la pandémie de Covid-19 au changement climatique, en passant par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a entraîné une hausse des prix des aliments et des engrais, tous ces facteurs ont contribué à mettre à rude épreuve les systèmes alimentaires africains, déjà soumis à des tensions.

Nous risquons d’inverser et, dans certains cas, d’éroder les progrès réalisés au fil des ans, ce qui aura pour effet d’exacerber l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Nous devons de toute urgence transformer les systèmes alimentaires afin de les rendre plus résilients pour résister à de tels chocs à l’avenir.

À quoi servent les nombreux sommets, ateliers et rencontres si l’Afrique n’arrive toujours pas à nourrir sa population ?

L’Afrique est totalement imbriquée dans les événements mondiaux et les routes commerciales. Nous avons besoin que la communauté et les forums mondiaux s’engagent et travaillent ensemble pour transformer de toute urgence les systèmes alimentaires africains. Les multiples crises récentes montrent cette interconnexion. Mais nous sommes plus efficaces si nous travaillons ensemble et si nous tirons parti des solutions qui fonctionnent et les transposons à plus grande échelle. La lutte contre l’insécurité alimentaire sur le continent nécessite des actions coordonnées entre de multiples parties prenantes.

Le sommet de Dakar 2 intervient à un moment crucial où le continent est confronté à de nombreux défis, notamment une croissance démographique rapide, des inégalités économiques persistantes, des menaces liées au changement climatique, à la sécheresse, au chômage des jeunes et à la malnutrition. Alors que les pays africains donnent la priorité à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance et à la croissance économique, nous devons également faire face aux menaces du changement climatique et saisir les opportunités de l’économie verte.

Que peut-on attendre de ce sommet Dakar 2 sur la souveraineté et la résilience ?

Nous sommes venus pour mobiliser un engagement politique de haut niveau autour de la production, des marchés et du commerce. Nous savons que nous devons augmenter et aligner les ressources gouvernementales, les partenaires du développement et le financement du secteur privé pour atteindre la sécurité alimentaire.

Le plus important est le fait qu’un si grand nombre de présidents et de ministres se soient réunis à Dakar pour chercher ensemble des solutions aux problèmes de sécurité alimentaire de l’Afrique – sous l’impulsion du président du Sénégal, qui en assure également la présidence. Cela montre la détermination des dirigeants africains à traiter la sécurité alimentaire avec le sérieux qu’elle exige. Ils ont montré la nécessité et l’importance de donner la priorité à la sécurité alimentaire pour rebondir après la crise actuelle des prix des denrées alimentaires, et de le faire de manière à relever également les défis climatiques. Les pays se sont montrés particulièrement préoccupés par la question des engrais – et se sont engagés à travailler ensemble avant le Sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui se tiendra en juin à Dakar, sous la direction de l’Union africaine.

Parmi les principaux résultats du sommet, citons l’élaboration de pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture par 40 États membres africains, dont 10 avec l’assistance technique de l’AGRA. Les autres institutions qui ont soutenu les pays dans ce processus sont la FAO et le FIDA, qui démontrent la nécessité d’investir dans une série de chaînes de valeur, notamment le riz, le blé, le soja et la volaille.

L’analyse financière et économique entreprise sur les accords pour ces investissements montre que la chaîne de valeur du riz, par exemple, nécessite entre 13 et 684 millions de dollars US, la volaille 30 à 108 millions de dollars US et le blé 15 à 100 millions de dollars US. Il s’agit d’opportunités considérables pour engager le secteur privé et les pays présents l’ont fait, tout en indiquant ce qu’ils feraient différemment pour améliorer les politiques et l’environnement de travail.

N’est-il pas temps de passer à des actions concrètes susceptibles de changer la donne ?

Les dirigeants font des progrès en renouvelant leurs engagements financiers et stratégiques pour investir dans les stratégies du système alimentaire – et nous devons nous appuyer sur ces engagements. Le continent réalise qu’il doit trouver des moyens de produire des engrais et d’augmenter durablement la production nationale d’aliments de base comme le blé pour se protéger des perturbations.

Nous avons besoin d’investissements – ce sommet a donné des projets phares et des incitations claires pour que cela se produise.

L’AGRA dit aider les pays africains à concevoir des stratégies et des plans nationaux d’investissement dans l’agriculture. Quelles sont les principales mesures que l’AGRA promeut et les résultats probants obtenus après leur exécution ?

L’AGRA aide les pays à concevoir des stratégies et des plans d’investissement à partir de leurs systèmes alimentaires, sur la base de leurs propres engagements et de leur vision de ce qu’ils veulent faire. L’AGRA n’a pas d’ordre du jour, si ce n’est de renforcer la capacité d’exécution – dans un domaine par ailleurs très technique. Une partie de ces stratégies améliorera l’accès des agriculteurs à des variétés de semences plus productives, avec de bons rendements, résistantes aux maladies, à haut rendement, à maturation précoce mais aussi tolérantes à la sécheresse. L’AGRA apporte son soutien à des pratiques agricoles durables qui permettent de trouver le juste équilibre entre l’alimentation des populations et la gestion de l’environnement, ainsi qu’une approche globale des systèmes alimentaires comme avenir de l’agriculture en Afrique.

La nouvelle stratégie 2030 de l’AGRA vise à aider les gouvernements à lutter contre la faim et la pauvreté en renforçant les systèmes alimentaires africains, qui ont été dévastés par une décennie de crises multiples. Ces événements ont créé un besoin urgent de transformation accélérée de l’agriculture et de renforcement rapide des systèmes alimentaires.

La nouvelle stratégie de l’AGRA vise à s’appuyer sur les réalisations précédentes pour améliorer les systèmes alimentaires de l’Afrique. L’AGRA a eu un impact direct sur la vie de plus de 11 millions d’agriculteurs et un impact indirect sur 26 millions d’entre eux grâce à son travail sur les politiques, les capacités des États et les partenariats. L’organisation a facilité 42 réformes politiques, soutenu 11 programmes phares nationaux et mobilisé 1,4 milliard de dollars d’investissements.

En outre, l’AGRA a formé plus de 35 000 conseillers dans les villages, ce qui se traduit par des niveaux d’adoption élevés pour les agriculteurs soutenus par le modèle durable de conseillers basés dans les villages (VBA, sigle anglais). 75 % des 11 millions d’agriculteurs ont adopté l’utilisation d’engrais, 48 % ont adopté des semences améliorées et 60 % ont adopté des pratiques post-récolte. Ces efforts ont contribué à améliorer les performances des systèmes alimentaires africains, mais d’autres transformations sont nécessaires pour parvenir à une croissance durable.

Plusieurs technologies dans le domaine agricole sont conçues, mais leur coût exorbitant est décrié par les petits producteurs. Comment faire pour y remédier ?

Les technologies soutenues par l’AGRA sont à haut rendement et généralement peu coûteuses, notamment les bonnes pratiques agricoles et les pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique. Nous avons vu des agriculteurs adopter des intrants et des pratiques améliorés, et constater des impacts significatifs. L’information et les connaissances sont vitales – aussi l’AGRA et de nombreux partenaires ont-ils montré comment il est possible d’atteindre les agriculteurs au niveau des villages. Les subventions ou les aides gouvernementales peuvent aider les petits agriculteurs à se procurer des technologies agricoles coûteuses. Les programmes de microfinance peuvent aider les petits agriculteurs à obtenir des prêts pour acheter des technologies coûteuses. Le développement et la promotion de technologies appropriées et peu coûteuses pour les petits agriculteurs peuvent également contribuer à améliorer l’accès aux outils et équipements nécessaires.

Cela représente également une opportunité pour les partenariats public-privé, où le secteur privé investit dans les nouvelles technologies et les partage avec les petits exploitants agricoles par le biais de réseaux d’agro-commerçants et de centres de services aux agriculteurs. Le développement et la promotion de technologies agricoles à code source ouvert peuvent également contribuer à réduire les coûts pour les petits agriculteurs. Les agriculteurs doivent avoir accès à des technologies abordables pour produire des cultures résilientes et de qualité, et avoir une chance équitable de bénéficier des fruits de leur travail.

Dans l’essentiel des pays africains, les moyens utilisés dans l’agriculture restent majoritairement archaïques. La transformation des systèmes agricoles, n’est-ce pas là où le bât blesse ?

Je suis très optimiste quant au fait que le changement dans l’agriculture est à la fois possible et nécessaire. J’ai pu le constater en Éthiopie – mon propre pays – et lors de mes voyages sur le continent. Pour relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires africains, tous les acteurs doivent travailler ensemble, en mettant en commun les efforts locaux et mondiaux, afin de renforcer la résilience des systèmes alimentaires face à des défis tels que le changement climatique et d’autres chocs, et de catalyser l’amélioration de la productivité.

Nous voulons transformer les systèmes alimentaires et avons besoin du soutien, du partenariat et des contributions du reste du monde.