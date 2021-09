Afrobasket 2021 : fin de parcours pour la Guinée

Le Syli du basket s’est lourdement incliné (98-50) en quart de finale face au rouleau compresseur ivoirien.Après avoir sorti le Rwanda pays organisateur de cet Afrobasket en 8e de finale, le Syli du basket, s’est nettement incliné en quart devant la Côte d’Ivoire.

Avec un match de plus et deux jours de repos de moins que leurs adversaires, Cédric Mansaré et ses coéquipiers ont été surclassés par des Ivoiriens candidats au titre. Ils ont flanché au plan physique avant de subir la furie des Éléphants durant toute la partie.

Les coéquipiers de Guy Landry s’imposent avec un écart de 48 points à la fin de la partie. La Côte d’Ivoire retrouvera samedi le Sénégal en demi-finale dans un derby ouest-africain qui s’annonce explosif.

Les Lions du Sénégal se sont imposés au forceps devant les Palancas Negras (les gazelles noires) de l’Angola dans un match âprement disputé du début à la fin (79-74). Emmenés par un Morais en état de grâce, les Angolais recordman de victoires dans cette compétition avec onze titres continentaux, ont failli créer l’exploit devant les partenaires de Gorgui Sy Dieng.

Le tableau des demi-finales sera complété demain par les deux autres quarts programmés entre le Soudan du Sud et la Tunisie, championne en titre, et le Cabo Verde qui défiera l’Ouganda.