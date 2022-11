AfSud : arrestation de l’homme le plus « plus recherché » en Israël

L’Afrique du Sud et Interpol ont arrêté le « chef de gang le plus recherché » d’Israël et sa bande, dans une maison située dans le quartier de Bryanston à Johannesburg.Un raid mené jeudi à l’aube a permis d’appréhender le fugitif. Le porte-parole des services de police sud-africains (SAPS), Athlenda Mathe, a déclaré que ses agents avaient lors de cette opération effectuée dans la maison confisquée cinq fusils d’assaut, sept pistolets, quelque 40.000 dollars américains et trois motos probablement volées.

Le fugitif âgé de 46 ans et dont le nom a été tenu secret, a été arrêté au cours d’une opération menée par les deux organismes chargés de l’application de la loi, a-t-il ajouté.

L’homme était soupçonné d’être lié à une organisation criminelle en Israël appelée l’Organisation Abergil, qui a été liée au trafic de drogue, à l’extorsion et à d’autres activités criminelles, a déclaré le porte-parole.

« Il figure sur la notice rouge d’Interpol depuis 2015 et est recherché en Israël pour conspiration en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre », a-t-il ajouté.