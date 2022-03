Af’Sud : le patron de la BAD en visite officielle

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, effectue une visite officielle de trois jours en Afrique du Sud au cours de laquelle il doit rencontrer le président Cyril Ramaphosa et présider deux événements internationaux.Monsieur Adesina, qui est accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires de la BAD, devrait rencontrer M. Ramaphosa, des représentants du gouvernement et des chefs d’entreprise mercredi pour discuter « d’importantes préoccupations mondiales et régionales, du programme de développement du Groupe de la Banque africaine de développement et du potentiel de l’Afrique du Sud pour accroître le commerce et les investissements avec le reste de l’Afrique ».

Il devrait prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture du Forum d’investissement sud-africain, qui réunit des délégués d’Afrique du Sud et du reste du monde et présente les opportunités d’investissement disponibles dans le pays.

Vendredi, M. Adesina sera l’orateur principal d’une table ronde organisée par la section africaine de la Communauté des PDG Ambrosetti, selon la BAD.

A Johannesburg, Adesina rencontrera également les ambassadeurs du G7 accrédités en Afrique du Sud.

« L’un des principaux sujets de leur discussion sera le programme de transition énergétique juste pour l’Afrique du Sud, une stratégie qui vise à rendre l’évolution vers un avenir énergétique plus propre et plus vert pour le pays, aussi équitable que possible », a déclaré la banque.

La BAD a investi près de sept milliards de dollars en Afrique du Sud dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures depuis 1997.