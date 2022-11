Af’Sud : les Kenyans exemptés de visa d’entrée pour 90 jours

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a fait cette annonce lors de sa visite d’État entamée mercredi au Kenya.Les Kényans pourront entrer en Afrique du Sud sans visa pour une période de 90 jours à partir de janvier 2022. Une prise annoncée afin de renforcer les liens entre les deux pays, selon le président Ramaphosa.

Le président sud-africain s’est entretenu avec son homologue kényan William Ruto à ce sujet avant de signer plusieurs protocoles d’accord et accords au siège de la capitale kényane.

« Nous avons convenu que les Kényans devraient pouvoir visiter l’Afrique du Sud sans être soumis à l’obligation de visa », a déclaré M. Ramaphosa. Et d’ajouter : « Cette dispense commencera le 1er janvier 2023 et nos fonctionnaires accéléreront les processus de mise en œuvre ».

Il a expliqué que le nouveau régime d’exemption de visa serait accessible aux Kényans pour une période de 90 jours dans une année. « Nous serons en mesure d’examiner cela et d’obtenir des rapports de nos ministres dans l’année et de voir comment cela fonctionne », a-t-il confié aux journalistes.

M. Ramaphosa a déclaré que cette mesure renforcerait les relations entre les deux pays africains. « Les Kényans et les Sud-Africains entretiennent de multiples relations commerciales, sociales, communautaires et relatives. Ils veulent pouvoir voyager, et le tourisme entre nos deux pays s’en trouvera grandement amélioré », a déclaré le président.

Au cours des entretiens, les deux pays ont également signé des accords dans les domaines des services correctionnels et pénitentiaires, du logement et des établissements humains, des arts et de la culture, et des écoles gouvernementales, ont-ils annoncé.