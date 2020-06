Af’Sud: Ramaphosa annonce de belles perspectives pour les jeunes après la Covid-19

Des opportunités illimitées attendent les jeunes Sud-africains à la fin de la pandémie de Covid-19 dans le pays, a déclaré le président Cyril Ramaphosa.Le président s’exprimait mardi dans un message à l’occasion de la Journée de la jeunesse et la commémoration des 30 ans de libération de Nelson Mandela après 27 ans d’emprisonnement.

La Journée annuelle de la jeunesse rend hommage aux écoliers qui ont perdu la vie lors du soulèvement du 16 juin 1976 à Soweto, et le thème de cette année était « Le pouvoir des jeunes: Faire croître l’Afrique du Sud ensemble pendant la période de Covid-19 ».

Au cours d’une table ronde avec de jeunes entrepreneurs qui ont appelé à davantage de soutien gouvernemental, Ramaphosa a mis les jeunes au défi de profiter de la période post-Covid-19 pour créer de « grandes opportunités ».

Les jeunes ont également fait part au président de leurs difficultés à accéder aux programmes gouvernementaux destinés à soutenir les petites entreprises.

Répondant à ces questions, Ramaphosa a appelé les jeunes « à commencer à voir que l’après-Covid-19 est une nouvelle plate-forme ».

« Nous devons mettre en place différentes manières de gérer notre économie, de s’approprier notre économie, de gérer notre économie et même de produire », a-t-il déclaré.

Ramaphosa a ajouté que la période post-Covid-19 créerait de « grandes opportunités », en particulier pour les jeunes, qui représentent 58% des chômeurs du pays.

S’agissant de la technologie, le président a informé les jeunes que ce domaine était à la base de presque tout ce qui devait être fait pour se remettre de la pandémie.

« La technologie inaugure une nouvelle société numérique. En tant que jeunes, nous devons nous demander: sommes-nous prêts à continuer à vivre avec l’inégalité qui persiste depuis toujours ?

Et le président de conclure : « Nous attendons avec impatience l’innovation, la créativité, les nouvelles idées des jeunes et nous voulons des jeunes qui vont s’exprimer – et avancer ».