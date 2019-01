Agriculture: le SIAM-2019, un salon en phase avec les enjeux nationaux et les défis du nouveau modèle de développement

La 14ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) se déroulera du 16 au 21 avril 2019 à Meknès, sous la thématique « l’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural ».Organisée par l’Association du Salon International de l’Agriculture au Maroc, cette édition vient s’inscrire, comme à l’accoutumée, au cœur de l’actualité économique nationale. D’un côté, le développement du secteur agricole, de l’autre, la complexité de la croissance du secteur de l’emploi dans le monde rural, lit-on dans un communiqué de presse publié par les organisateurs.

Encore plus ambitieux, le SIAM 2019 prévoit d’accueillir 1.500 exposants issus de 72 pays et table sur 1 million de visiteurs. Au cours des 6 jours d’exposition, le salon organisera 35 conférences et assurera plus de 300 mises en relation de haut niveau.

Déployé sur une superficie globale de 180 000 m² dont 100.000 m² couverts, le SIAM se décline autour de 10 pôles et compte 200 000 m² de superficie de Parking.

Le SIAM 2019 proposera un programme riche et passionnant en termes de divertissement et d’animation avec en vedettes des concours des différentes races au pôle Élevage, des animations Ring & Show équestre et des animations culturelles dans la ville.

Véritable accompagnateur du développement du secteur agricole, le SIAM signe ainsi son statut de référence. Il est désormais le plus grand Salon Agricole d’Afrique et assure un franc succès depuis 13 ans et porte l’importance stratégique grandissante que prend l’agriculture au niveau continental et mondial.

Ce succès témoigne du dynamisme de l’agriculture au Maroc et de son importance aux yeux des opérateurs étrangers du secteur. Cette exceptionnelle attractivité est un atout unique pour une définition nouvelle du métier d’agriculteur.

En effet, le secteur agricole représente la colonne vertébrale de l’économie du Royaume. Il représente une conséquente occupation de foncier national, une réserve d’emploi de plus de 40% de la population active, une forte valeur ajoutée sur le PIB, avec une croissance de l’économie nationale de 4,1%, soutenue.

Ceci reflète particulièrement l’enjeu que représente l’activité agricole et l’importance de la sécurité alimentaire et souligne le succès du Plan Maroc Vert (PMV) reconnu en tant que véritable levier de développement de l’agriculture nationale par les institutions et les partenaires internationaux tels que le FMI, la FAO, la BAD ou encore l’UE entre autres.

A ce titre, et en seulement dix ans, le chiffre d’affaires de la production alimentaire marocaine est passé de 87,3 milliards de dirhams (plus de 7 millions d’euros) à 142,5 milliards DH (près de 13 millions d’euros), soit un bond de 63%.