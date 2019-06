Agriculture : L’entreprise américaine AGCO ouvre un bureau à Casablanca

L’entreprise américaine de fabrication et de distribution de matériel agricole (AGCO) a ouvert un nouveau bureau à Casablanca, qui lui servira d’antenne de vente régionale pour les régions de l’Afrique du nord et de l’ouest.Selon le vice-président et directeur général d’AGCO pour l’Afrique, Nuradin Osman, l’ouverture de ce bureau « ne consolide pas seulement notre présence au niveau sous-régional, mais met également en exergue la vision et la stratégie d’AGCO dans le but de faire progresser la prospérité agricole africaine »,

Le bureau de Casablanca fera également office de siège d’Agri-Parks, symbolisant une approche de la production agricole et de la transformation rurale à l’originalité marquante, a-t-il ajouté.

L’innovation mise en œuvre par Agri-Parks réside dans le développement de l’infrastructure et de la communauté grâce à la mécanisation agricole », a-t-il fait remarquer.

Cette initiative adopte une approche holistique de la production agricole, du stockage et du traitement des récoltes, en regroupant les activités clés dans un seul et unique endroit.

Mettant en évidence le large éventail de produits et de services AGCO, de la gamme complète de machines agricoles aux systèmes de traitement du grain et de production de protéines, le rôle de l’entreprise est de fournir la technologie, les équipements et l’expertise nécessaires à cette approche en réseau.

Outre la sécurité alimentaire, l’un des principaux objectifs d’Agri-Park est de contribuer à la création d’emplois à forte valeur ajoutée et d’encourager l’initialisation de secteurs connexes tels que les ateliers de machines agricoles et les points de vente de fournitures destinées aux agriculteurs.