Aide au développement: la Côte d’Ivoire intègre l’Initiative Laboratoires d’accélération du PNUD

La Côte d’Ivoire vient d’être inscrite à l’Initiative « Accelerator Labs (Laboratoires d’accélération) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), visant notamment à soutenir les solutions innovantes des pays bénéficiaires en matière de développement, selon le représentant résident Jonas Mfouatie. « J’ai le plaisir de vous annoncer que la Côte d’Ivoire vient d’être inscrite sur la liste des pays bénéficiaires de l’Initiative Accelerator Labs dans le monde entier », a dit M. Jonas Mfouatie lors d’une revue conjointe du Programme de coopération et du Programme du PNUD (CPD 2017-2020), à Yamoussoukro.

L’Initiative Accelerator Labs a été mise en place par l’administrateur du PNUD, Achim Steiner, « dans la recherche de solutions innovantes au service du développement qui consiste à identifier des solutions plus efficaces » au niveau communautaire et des politiques pays.

Selon un expert du PNUD à APA, « 60 pays sont bénéficiaires » de l’Initiative Accelerator Labs dans le monde, notamment les États qui expérimentent toute approche de développement communautaire basée sur des politiques locales.

Ces solutions communautaires se veulent une approche participative. Et ce, afin que les populations et les acteurs au développement proposent eux-mêmes des recettes en vue de leur prise en charge, un processus conceptualisé avec une innovation technologique à l’échelle nationale.

La Côte d’Ivoire, elle, a choisi dans son laboratoire d’accélération la problématique des questions liées à l’environnement et à la lutte contre la déforestation. De ce fait, un appui sera apporté au pays pour mettre autour de la table tous les acteurs impliqués dans la réhabilitation du couvert forestier.

M. Mfouatie s’est également félicité de ce que suite à l’évaluation des performances dans l’application de l’égalité du genre, le PNUD Côte d’Ivoire a été classé dans la catégorie Or (gold). Il a invité l’ensemble des acteurs au développement à maintenir ce niveau de performance.

La ministre ivoirienne du Plan et du développement, Kaba Nialé, a fait savoir qu’ en soutien au Plan national de développement, le cadre de coopération 2017-2020 est mis en œuvre à travers une trentaine de projets et programmes de développement axés sur la gouvernance démocratique, l’état de droit, la cohésion sociale ainsi que le développement durable et la lutte contre le changement climatique.

Pour un budget planifié visant à mettre en œuvre le Programme pays de 51,5 millions de dollars US. A ce jour, 37 millions de dollars US ont été mobilisés et 31,3 millions ont été délaissés, soit un taux d’exécution de 84%, a précisé le représentant résident du PNUD.

La présente revue, qui se déroule du 21 au 22 novembre 2019 à Yamoussoukro, revêt un caractère particulier car l’année 2020 marque la dernière année de mise en œuvre du Programme de coopération 2017-2020. Elle devrait permettre des réflexions sur le Programme 2021-2024.