Al-Sissi inaugure la statue de Gamal Abdel Nasser

Sur invitation du Président Alpha Condé, le Président de la République arabe d’Egypte, le Maréchal Abdel Fattah al-Sissi, est arrivé à Conakry ce dimanche 7 avril 2019 pour une visite d’Etat de 48 heures.

Cette première visite d’Etat du Président égyptien en Guinée s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. C’est à 12 heures 15 minutes que l’avion présidentiel a atterri à l’aéroport international de Conakry-Gbéssia où le Président Abdel Fattah al-Sissi a été accueilli par son frère et ami le Professeur Alpha Condé, devant tous les corps constitués.Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays et le tir de 21 coups de canon, les deux hommes d’Etat ont visité l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry du nom du second président de la République d’Égypte. Pendant le parcours, le Président Alpha Condé et son hôte de marque ont été applaudis par les populations qui étaient sorties le long de l’autoroute pour la circonstance. Dans cet établissement universitaire, le Président Abdel Fattat al-Sissi en compagnie du professeur Alpha Condé, a inauguré la statue de feu le Président égyptien Gamal Abdel Nasser et le bloc administratif.

Le recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser, Dossou Lanciné Traoré, a tout d’abord fait un aperçu historique de cette première institution d’enseignement supérieur qui porte le nom de l’ancien Président égyptien. Il a ensuite précisé que depuis son accession à la magistrature suprême, le professeur Alpha Condé s’est investi dans la construction de plusieurs infrastructures dans cette université dont le bloc administratif qui porte le nom du Président Abdel Fattah al-Sissi. Sur le plan bilatéral, Doussou Lanciné Traoré a rappelé que son université a ratifié plusieurs conventions et accord de coopération interuniversitaires dont le partenariat avec l’université d’Alexandrie d’Egypte. Dans ce partenariat, le recteur Traoré a fait savoir que les 2 universités acceptent de réaliser des recherches communes et de publier leurs résultats dans des revues scientifiques ainsi que la mise en place dans cette université d’un centre d’expertise en ingénierie pour le développement. Il a annoncé l’organisation par l’Université d’Alexandrie à Conakry, d’une caravane médicale à partir du 20 avril 2019. Selon lui, cette caravane d’une semaine va porter sur la pathologie et l’ophtalmologiste.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé qui a magnifié cette visite du Président al-Sissi dans cette université, a souligné que l’inauguration de ce monument est le symbole de l’excellence des liens historiques d’amitié entre la Guinée et l’Egypte. De ce fait, il a signalé que le rôle de son département est de favoriser l’émergence de jeunes talents en matière de formation avant de saluer l’appui du Président égyptien dans cette dynamique. Après cette cérémonie d’inauguration, les Présidents Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sissi se sont rendus à Sheraton Grand Hôtel pour un tête-à-tête avant une rencontre élargie aux différentes délégations.