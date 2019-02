« Albi beauty » : la beauté albinos à l’honneur

Dans le but de promouvoir la beauté intellectuelle et physique des personnes atteintes d’albinisme en Guinée, la 1ère édition du concours de beauté Miss/Master Albinisme ‘’Albi beauty’’ a été annoncée jeudi 14 février 2019 à Conakry.

‘’Albi beauty’’ dont le casting a débuté le samedi 16 février 2019 est une initiative de Lynx-vision management et réalisée en collaboration avec les organisations de défense des droits des albinos. Il mettra au prise 30 candidats qui seront retenus en fin Avril prochain au palais du peuple de Conakry. « il est nécessaire de faire la promotion de cette beauté albinisme, que ce soit physique ou intellectuel. L’objectif que nous nous sommes fixés pour ce projet, est d’abord de faire de la promotion de la beauté albinisme et mettre en place pour une toute première fois une parapharmacie mobile pour offrir des soins gratuits aux personnes atteintes d’albinisme en manque de moyens financiers dans les régions. C’est-à-dire la parapharmacie que nous souhaitons mettre en place, elle sera équipée des produits, un ophtalmologue et un dermatologue, qui fera le tour des régions pour donner des soins à ceux qui n’ont pas les moyens de se déplacer et de rendre dans la grande ville pour avoir des soins », souligne Cheick Tidjane Nabé, le PDG de lynx-vision management.

Kabinet Camara, président de l’union pour le bien-être des albinos de Guinée, de rappeler: « Nous avons besoin de faire la promotion. Mais aussi passer à la protection des personnes atteintes de l’albinisme. Cette compétition a un objectif qu’il faut aussi comprendre. Quand vous quittez Coyah pour Kaloum, le long des rues vous verrez des enfants atteints d’albinisme qui ont l’âge d’être scolarisés. Et vous voyez également des filles qui sont vraiment toutes belles qui ont besoin de faire un métier ou aller à l’école. Mais si ces gens-là n’ont pas vraiment d’appui, n’ont pas d’assistance, il très difficile à faire quelque chose dans ce cadre ». Rappelons que cette première édition du concours Miss/Master albinisme « Albi beauty « , qui met en compétition des candidats âgés de 18 à 28 ans ne concerne que la zone de Conakry.