Algérie: Réunion des MAE en préparation du Sommet du Conseil de la Ligue arabe

Les travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères ont débuté samedi en Algérie en préparation du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, prévu mardi prochain.Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation présidée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Cette réunion se donne pour objectif de poursuivre la discussion sur le projet d’ordre du jour du Sommet, de formuler le projet de déclaration qui clôturera ses travaux et d’achever l’examen des questions soulevées par les délégués permanents et les Hauts responsables au cours des deux derniers jours.

Le projet d’ordre du jour du Conseil de la Ligue arabe comprend 19 points, dont les rapports soumis au Sommet arabe, la question palestinienne, le conflit arabo-israélien et ses évolutions, la solidarité et le soutien au Liban, l’évolution de la crise syrienne et de la situation en Libye.

Les ministres arabes des Affaires étrangères examinent également la situation au Yémen, le soutien à la paix et au développement au Soudan, le soutien aux républiques de Somalie et de l’Union de Comores, le dossier de l’occupation par l’Iran des trois îles émiraties, l’ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, l’adoption d’une position arabe unifiée concernant la violation par les forces turques de la souveraineté irakienne, le maintien de la sécurité nationale dans le monde arabe, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le développement du système arabe de lutte contre ce fléau.

L’ordre du jour de la réunion comprend aussi des points liés à l’action arabe commune, l’amendement des dispositions du statut du Parlement arabe, en plus des projets de résolutions présentés par le Conseil économique et social, ainsi que la proposition de réforme et de développement de la Ligue arabe.