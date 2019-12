Alpha Condé a inauguré le centre d’apprentissage des métiers pour les infirmes ce 03 décembre

Le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, a pris part, ce mardi 03 décembre 2019, à la célébration de la journée internationale des personnes handicapées à la cité de la solidarité.

Au cours de la cérémonie, le chef de l’État, a procédé, à l’inauguration du centre d’apprentissage de métiers pour les personnes handicapées.

L’établissement comporte six filières à savoir la saponification, le Bambou-Rotin, la couture, la cordonnerie, la teinture et la chaudronnerie.

Il se veut être à moyen terme un excellent moyen d’inclusion, de participation et d’autonomisation des personnes handicapées.

Il constitue la preuve éloquente de la matérialisation de l’engagement du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, à assurer l’inclusion et l’autonomisation de cette catégorie de la population.