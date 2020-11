Alpha Condé après sa victoire, s’engage à gouverner autrement

Après la confirmation de sa victoire par la cour constitutionnelle samedi à l’élection présidentielle, Alpha Condé a pris la parole depuis le palais Sékhoutouréyah. En présence de la première dame de la République, le chef de l’Etat s’est engagé à gouverner autrement durant les six prochaines années.

« L’impunité est finie, le copinage est fini, le népotisme est fini, le détournement des biens de l’Etat aussi », a annoncé le président Condé, avant de préciser « qu’il n’y aura plus de pagaille en Guinée. Il n’y aura aucune zone de non-droit ».

Désormais, a-t-il promis aux guinéens, « on va commencer à faire des contrôles. Tous ceux qui ont construit de grandes villas, on va enquêter pour savoir comment ils les ont construites. Est-ce avec leur salaire ou un prêt bancaire ? Cela concerne tout le monde, opposition et mouvance présidentielle ».

Alpha Condé affirme que « l’argent de la Guinée doit servir désormais le peuple de Guinée. Notre mandat, c’est d’améliorer le panier de la ménagère. Tous ceux qui ont pris des biens de l’Etat, des maisons et autres, on va les récupérer. Qu’ils soient de l’opposition ou de la mouvance. J’ai été très clair. Personne n’est au-dessus de la Guinée »

« On a pillé ce pays alors qu’il est très riche. Le président Chirac me disait que parmi toutes les colonies françaises, c’est la Guinée qui avait le plus grand avenir. S’il plait à Dieu, nous allons avoir cet avenir », a-t-il conclu.