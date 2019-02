Alpha Condé encourage le peuple à construire des conditions de paix

Face à la résurgence des tensions politiques dans le pays, Alpha Condé lance un appel.

Les incompréhensions politiques plongent souvent les guinéens dans une psychose permanente. Ce week-end, le pire a été évité de justesse en marge du retour mouvementé de Cellou Dalein Diallo. Son véhicule a été endommagé tandis qu’il dit également avoir inhalé une grande quantité de gaz lacrymogène qui l’a plongé dans un état d’inconscience momentané. « L’argent n’aime pas le bruit. Mettons tout en œuvre pour éviter des soubresauts à des fins déstabilisateurs. Construisons les conditions de sérénité, de quiétude et de paix durable », a lancé le président Alpha Condé. Le président guinéen veut mettre un terme aux tensions dans le pays. Pour réussir ce pari, il sollicite l’implication des responsables locaux qui sont en contact direct avec les populations. « Le dialogue entre élus et citoyens doit devenir préventif et permanent », enseigne le président Condé, qui promet de lutter farouchement contre la mauvaise gouvernance pour assurer le bien-être aux guinéens.