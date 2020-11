Alpha Condé inaugure le siège social de la banque nationale d’investissement de Guinée

Le samedi 21 novembre, le président de la République, Alpha Condé a procédé à l’inauguration officielle du siège social de la Banque nationale d’investissement de Guinée (BNIG), sis au quartier Almamiyah dans la commune de Kaloum.

La BNIG est une société anonyme avec Conseil d’administration au capital de 100 000 000 000 (cent milliards) de francs guinéens, immatriculée au Registre de commerce et du Crédit mobilier et agréé par la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), conformément à la loi bancaire en Guinée.

Elle a pour objectif, la mobilisation, la fixation et l’orientation de l’épargne oisive nationale en vue de favoriser les opérations d’investissements, d’intérêts économiques et sociaux dans les domaines industriels, agricoles, artisanaux et commerciaux par les moyens appropriés.

Cette ambition se décline à travers les missions ci-dessous assignées à l’institution bancaire :

La promotion de l’entreprise, des entrepreneurs et des champions guinéens, capable de compétir dans un monde global ;

La promotion économique et sociale de la jeunesse et des femmes de Guinée ;

L’octroi des prêts ou avals dans les conditions définies par son règlement intérieur pour le financement d’investissements d’intérêt économique ou social particulier ;

Le rachat ou la prise de participation au capital des sociétés, du portefeuille de l’État, des collectivités et établissements publics…

Parlant de certaines missions assignées à cette banque, Dr Paul K. Fokam, président du Conseil d’administration de la BNIG a dit que la première mission que se fixe sa structure bancaire est de tout mettre en œuvre pour assurer un toit à chaque citoyen guinéen. Citant le chef de l’Etat, l’orateur a indiqué que ce dernier lui a confié qu’il aimerait que la BNIG, à l’image des autres instruments qu’il a déjà mis en place, serve à réduire la pauvreté à sa plus petite expression possible d’ici la fin de son mandat.

Pour cela, il a dit avoir décidé de développer l’agriculture. « Alors, la BNIG, sous son impulsion de mettre en place un système d’agropole, intègre la production agricole, la transformation et la distribution. Ce qui veut dire que vous n’aurez plus peur de produire parce que vous allez devoir vendre », a déclaré Dr Paul Fokam.

Prenant la parole, le chef de l’État guinéen a déclaré que l’ambition de son gouvernement « est de produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ». Et d’ajouter : « Notre ambition est donner une éducation performante, une santé convenable à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée. La Guinée devra donc être un pays dont tous les fils et filles sont capables de se nourrir, de se vêtir, de se loger et de se soigner. D’où la création de cette banque nationale d’investissement (…) Cette banque est créée pour effectuer par des moyens appropriés la mobilisation, la fixation et l’orientation de l’épargne oisive nationale pour soutenir les opérations d’investissements dans les domaines suivants : industriels, agricoles, artisanaux et commerciaux ».