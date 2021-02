Alpha Condé menace de sanctionner des ministres et leurs cadres

Dans sa volonté de « gouverner autrement », le président de la République s’est successivement rendu, hier, mardi 9 février 2021 aux ministères de la Fonction publique, de l’Education nationale et de la Justice.

Le chef de l’Etat voulait s’assurer de la régularité des travailleurs de l’administration publique, mais aussi du respect de l’heure dans ces différents services.

Dans ces différents départements, le chef de Etat a constaté de nombreuses absences dont 25 absences au ministère de la Fonction publique, 36 au ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation et 48 au ministère de la Justice. Alpha Condé s’est exprimé en ces termes :

« je constate qu’il y a trop d’absences, particulièrement au ministère de la Justice, de l’Education et de la Fonction publique. Je pense qu’il y a certains fonctionnaires qui ne prennent pas au sérieux (…). Chacun des absents recevra un avertissement. Mais, les ministres aussi ne contrôlent pas leurs cadres. Donc, ce ne sont pas seulement les cadres qui seront sanctionnés, mais les ministres aussi. Parce que ça veut dire les ministres n’ont pas d’autorité sur les cadres ».

Dans sa récente adresse à la nation, Alpha Condé a prévenu que ‘’le temps du laisser-aller et laisser-faire et de l’oisiveté dans le service public est révolu’’.

Il a annoncé que ‘’chaque agent de l’Etat et de notre administration, du plus anonyme au plus illustre, du haut cadre au subalterne, doit être à son poste de travail et à l’heure’’ et devra s’atteler à la ‘’tâche jusqu’à la fin de son service sans se laisser distraire par aucun moyen de divertissement’’.