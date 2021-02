Alpha Condé préside le lancement de la première édition du Guinea Investment Forum

Le chef de l’Etat, Alpha Condé a présidé hier, mercredi 24 février 2021 à Conakry la cérémonie de lancement du Guinea Investment Forum (GUIF), le forum de l’investissement en Guinée.

À l’ouverture de la première édition du Forum pour les investissements en Guinée (GUIF, Guinea Investment Forum en anglais), le président de la République de Guinée a annoncé vouloir mobiliser, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et la Société financière internationale (SFI), trois milliards de dollars américains auprès des investisseurs afin de réaliser 67 projets transformateurs dans le pays.

« Nous voulons attirer des investisseurs et nous sommes engagés à mettre en œuvre des réformes, mêmes les plus difficiles, pour faire de 2021 l’année de la transformation complète de la Guinée. Notre ambition est de devenir la deuxième puissance économique de l’Afrique de l’Ouest, après le Nigeria. Nous sommes décidés à le faire. », a déclaré le président guinéen.

Selon Alpha Condé, pour encourager les investisseurs à mettre de l’argent dans le pays, il faut qu’il y ait la refonte foncière : « Nous allons prendre des mesures extrêmement rigoureuses. Nous allons faire une refonte foncière parce que pour encourager les investisseurs, il le faut. Vous construisez une usine, un quidam se lève pour dire que le terrain appartenait à son grand-père. »

La procédure de récupération de tous les patrimoines bâtis publics sera enclenchée. Le président de la République a accusé certains préfets d’avoir vendu des terrains de l’Etat. Il promet de récupérer tous ces biens : « Nous savons aussi que beaucoup de biens de l’Etat ont été détournés. Le contentieux franco-guinéen, nous avons payé la France et puis les biens sont revenus à la Guinée. Beaucoup de gens se sont accaparés ces biens. Je vous garantis que d’ici à la fin de l’année, tous ces biens seront récupérés. Nous avons des préfets qui ont vendu des terres alors qu’ils n’ont pas le droit. Toutes ces terres seront récupérées. Toutes les maisons construites sur les terrains de l’Etat seront cassées. »

Sur le plan financier, il soutient qu’aucun franc n’ira désormais dans les poches d’un particulier : « L’année 2021 c’est l’année de la transformation complète de la Guinée, qu’ils le veuillent ou pas. Vous savez, les Guinéens n’ont pas honte, ils ont peur. Alors, c’est comme la tortue. Il faut mettre le feu derrière. C’est ce qui va se passer. Et désormais, le bien de l’Etat sera respecté. Nous avons fait la géophysique. Nous connaissons des villas et des bâtiments. On n’a pas voulu faire la chasse aux sorcières, mais désormais aucun franc n’ira quelque part si ce n’est dans les caisses de l’Etat. Et je suis convaincu qu’en une année nous allons doubler nos ressources internes. »

La première édition du GUIF, qui se déroule jusqu’au 26 février à Conakry, capitale de la Guinée, réunit des porteurs de projets, des investisseurs nationaux et internationaux, des organisations internationales, des partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement.