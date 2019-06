Alpinistes disparus en Inde: « des corps » aperçus par hélicoptère

« Des corps » ont été aperçus lundi dans l’Himalaya indien lors de recherches aériennes pour trouver huit alpinistes disparus depuis la semaine dernière, a déclaré à l’AFP une source militaire indienne.

« Des corps étaient visibles durant la reconnaissance par hélicoptère. Ils se trouvent sur la même route que celle que les alpinistes ont empruntée », a indiqué cette source, qui a requis l’anonymat pour des raisons professionnelles.

Les autorités sont à la recherche depuis vendredi d’une cordée de quatre Britanniques, deux Américains, un Indien et une Australienne dans le massif de la Nanda Devi, deuxième plus haut sommet d’Inde, frappé la semaine dernière par d’importantes chutes de neige et des avalanches.

La cordée disparue, conduite par le guide britannique Martin Moran, avait commencé à grimper le 13 mai à partir du camp de base de Munsiyari, dans l’État indien d’Uttarakhand (nord). L’équipe était censée être de retour au camp de base le 26 mai.

« Les chances qu’ils aient survécu sont très très faibles, à une altitude de 4.600 à 5.500 mètres. Il est presque impossible qu’ils soient vivants », a poursuivi la source militaire.

Une source policière a déclaré à l’AFP que les secouristes allaient essayer de parvenir à l’emplacement où les corps ont été aperçus. Une conférence de presse officielle était attendue en fin de journée.