Amadou Keita a cassé sa plume

A 42 ans, plein d’humour et visionnaire le journaliste-écrivain Amadou Keita est décédé hier de suite de maladie.

Amadou Keita a été surpris par une crise cardiaque qui lui a été fatale ce dimanche 17 février 2019 dans un hôpital de Conakry. Ancien Directeur de l’information et animateur de l’émission grogne matinale sur Soleil FM, Amadou Keita était également écrivain. Il est l’auteur du roman « La Braise sous la cendre », qui a été publié en novembre 2018. Visionnaire, Amadou Keita y aborde plusieurs sujets d’actualité notamment l’immigration et le mariage forcé qui touchent beaucoup de ses jeunes compatriotes. Surnommé affectueusement « Van Damme » ou « Gagarine », Amadou Keita était modeste, jovial et l’ami de tous. Enseignant, Amadou Keita était promis à un bel avenir, mais le destin en a décidé autrement. Il a été inhumé ce lundi au cimetière de Cosa après la prière de 14heures. Il laisse un vide au sein de à sa famille, ses amis, collègues et tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer.