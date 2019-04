An 73 du Pdci: ce parti est un «esprit» qui ne peut être «plagié» et «piraté» (Bédié)

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir) est « un esprit » qui ne peut être « plagié » et « piraté », a déclaré mardi son président Henri Konan Bédié, déplorant « la création de mouvements illégaux et contre-courants au sein du parti », lors des festivités marquant le 73è anniversaire du parti.« Le Pdci a une histoire, je suis heureux de voir que nous partageons cette fraternité dynamique et militante, forgée dans les épreuves comme dans les victoires (…) cet héritage est un esprit et cet esprit n’est pas à plagier et à pirater ; nous avons le devoir de le maintenir », a dit M. Bédié devant des milliers de militants au siège du parti à Abidjan.

Le Pdci a refusé de fusionner avec ses alliés de la coalition au pouvoir dans le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), mouvance présidentielle muée en parti politique, mais certains de ses cadres ont rejoint le Rhdp, créant des courants.

M. Bédié a appelé les militants à « faire échec à ceux des (leurs) qui ont décidé ces derniers temps et qui continuent malgré toutes les injonctions du parti d’œuvrer à contre-courant des idéaux (du Pdci) à travers la création de mouvements illégaux et des contre-courants au sein du parti ».

« Résistez à toutes les tentations, intimidations, achat de conscience, de débauchage mêlés par ceux qui voulaient la liquidation de note parti, le Pdci », a lancé M. Bédié, saluant ceux qui n’ont pas répondu aux « chants des sirènes et d’avoir su préserver l’intégrité du parti ».

Il a réitéré la volonté du Pdci de reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020. Le parti, annoncera-t-il, s’est avec 23 autres formations inscrit dans une démarche commune pour une réforme profonde de la Commission électorale indépendante (CEI), institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire.

« Dites non à ceux qui veulent faire disparaître le Pdci », a lancé M. Bédié. Au cours d’une conférence, le professeur Frédéric Grah Mel, a fait savoir que l’ex-parti unique a connu une scission en 1949 avec la formation appelée Eburnie, mais le Pdci a su poursuivre sa marche.

Le Pdci a été créé le 9 avril 1946 à l’espace Etoile du Sud à Treichville, dans le Sud d’Abidjan, par feu Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien. Il est le deuxième parti le plus vieux sur le continent après l’ANC en Afrique du Sud.