Antonio Guterres arrive au Sénégal avec un calendrier chargé

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) est arrivé samedi 30 avril à Dakar pour une tournée africaine qui doit le mener au Niger puis au Nigeria.C’est la première visite qu’effectue le diplomate portugais en tant que numéro un des Nations Unies dans la capitale sénégalaise. Selon le bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel (Unowas), il entame cette « visite de solidarité pour le Ramadan » dans le but souligner également « l’impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain ».

Ses activités commenceront dimanche matin par la présidence d’une réunion interne à l’Unowas dont le siège se trouve à Dakar. Il partira ensuite sur le chantier du futur siège ouest-africain des Nations unies à Diamniadio, nouveau pôle urbain situé à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Là-bas, il visitera aussi l’usine de fabrication de vaccins de l’Institut Pasteur.

Il continuera par une audience avec le président Macky Sall, qui est aussi le président en exercice de l’Union africaine. Les deux hommes clôtureront la journée par une déclaration conjointe.

« Le Secrétaire général a commencé à effectuer des visites annuelles de solidarité à l’occasion du Ramadan lorsqu’il était Haut-Commissaire pour les réfugiés, mais la tradition a été interrompue par la pandémie. Cette année, il profitera également de cette visite pour exprimer sa solidarité avec les victimes du terrorisme dans la région », souligne un communiqué de l’Unowas reçu à APA.

Par ailleurs, cette visite se déroule dans un contexte de crise internationale, avec une tension autour de l’approvisionnement en hydrocarbures et une augmentation des prix du blé qui sévissent déjà dans plusieurs pays du continent, faisant craindre une crise alimentaire sans précédent. En mars dernier, Macky Sall avait déjà appelé la Banque mondiale à aider l’Afrique face aux conséquences économiques de la crise ukrainienne. Quelques semaines plus tôt, le Sénégal s’était abstenu lors du vote de la résolution de l’ONU pour condamner l’agression russe en Ukraine.

Le patron de l’ONU abordera toutes ces questions de même que la violence et l’instabilité au Sahel, notamment des personnes déplacées internes et des réfugiés. Il n’omettra pas aussi dans ses interventions l’impact du changement climatique sur les communautés vulnérables ainsi que les progrès et défis du redressement de la Covid-19.

Antonio Guterres bouclera sa visite à Dakar lundi 2 mai, jour de l’Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan pour la communauté musulmane. Il s’envolera ensuite vers le Niger puis au Nigeria avant de retourner à New York mardi 3 mai.