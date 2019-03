Armée : 450 militaires reçoivent leurs brevets de parachutistes

Après une formation par les experts de la première brigade d’infanterie parachutiste des forces armées royales du Maroc, des militaires guinéens ont reçu ce mercredi 6 mars leurs brevets parachutistes au Mess des officiers du camp Alpha Yaya Diallo.

La cérémonie de remise de distinction a été présidée par le directeur de cabinet du Ministère de la défense nationale et a connu la présence de l’ambassadeur du Maroc en Guinée et de plusieurs officiers supérieurs de l’armée guinéenne. Cette cérémonie a été mise à profit par le Ministère de la défense nationale pour adresser ses satisfécits à plusieurs officiers marocains pour leur contribution dans la deuxième campagne de saut parachutiste exercice 2019. Pour le général de brigade Sidy Yaya Camara, directeur de cabinet du ministère de la défense, cette campagne est représentative des relations d’amitié qu’entretiennent la Guinée et le Maroc.

« Cette modeste cérémonie a deux significations, elle marque d’abord une étape décisive dans la qualification et le renforcement des capacités de nos forces de défense dans la dynamique de la réforme du secteur de défense. Ensuite, elle pose un jalon important dans la coopération maroco-guinéenne à travers la décoration des deux officiers des forces armées royales marocaines en fin de mission dans notre pays. Le Maroc et la Guinée ont une veille histoire de coopération et d’amitié qui remonte au premières heures de l’indépendance de notre pays», a-t-il dit devant les récipiendaires de brevets parachutistes.

Maaty Moukane, chef de mission qui a conduit cette deuxième campagne de saut parachutiste a félicité les participants pour le bon déroulement de la formation. «La deuxième campagne de saut parachutiste 2019, a été menée avec professionnalisme par les différents intervenants sur tous les plans. Si l’instructeur marocain est parvenu à faire son travail correctement, nous savons que c’est grâce à la formation de base solide de l’armée guinéenne, connue pour sa bravoure, sa force de caractère, sa grande résistance à la patrie que nous sommes parvenus à cette situation. » Par ailleurs, le commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA) s’est réjoui que ce soit ses hommes qui sont les bénéficiaires de cette campagne. «Le bataillon autonome des troupes aéroportées dont j’ai l’insigne honneur de commander se réjouit de piloter la deuxième campagne de saut parachutiste, exercice 2019 qui doit rester une tradition pour l’armée guinéenne en général, celle de l’armée de terre en particulier et singulièrement pour le bataillon autonome des troupes aéroportées. Sous l’impulsion de l’Etat-major général des armées et sous le commandement de l’Etat-major de l’armée de terre, le bataillon autonome des troupes aéroportées redynamise, entretient et assure la continuité de la campagne de saut parachutiste », a dit le colonel Abdoulaye Keïta.