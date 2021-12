Armée : une nouvelle unité d’intervention rapide créée (décret)

Le décret de création de l’unité d’intervention rapide, a été officialisé ce mardi 21 décembre à travers un décret pris par le président de la transition.

Selon l’article publié dans le site Guinéenews.Com, le Groupement des Forces d’intervention rapide (Gfir), une unité constituée d’officiers, de sous-officiers et de militaires de rang sélectionnés au sein des unités de l’Armée et disposant des capacités physiques, morales et mentales requises, selon le décret.

Avec pour mission principale de mettre en œuvre des actions à développer dans le cadre de la traque, du démantèlement et de la mise hors d’état de nuire les cellules terroristes avant toute action de celles-ci, le Gfir est présenté comme l’un des principaux moyens de dissuasion, de création et de coercition de l’état-major général des armées.

« Robuste, souple, réactif, il constitue une véritable force de réaction rapide. Il intervient également dans les domaines ci après : la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, la libération d’otages, la piraterie maritime, les détournements d’aéronefs, l’arrestation des personnes dangereuses », égrène le décret.

S’occupant aussi de la protection et de la sécurité des personnes et des sites névralgiques, des renseignements et de la recherche par la surveillance, des patrouilles, de la collecte d’informations et des preuves, le Groupement des Forces d’intervention rapide est placé directement sous les ordres du chef d’état-major général des armées et mis en mouvement sur ses instructions.

« L’organisation, le fonctionnement, les attributions et le site d’implantation du Groupement des Forces d’intervention rapide seront définis par un arrêté du ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale », indique l’acte du pouvoir central qui crée cette unité.