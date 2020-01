Arrestation d’un blogueur mauritanien accusé d’infractions cybernétiques

La police mauritanienne a arrêté le blogueur Mohamed Ali Abdel Aziz suspecté d’être l’auteur d’enregistrements audiovisuels diffusés dans les medias sociaux au cours des derniers jours, a-t-on appris de source sécuritaire à Nouakchott.Sans citer son nom, le ministère de l’Intérieur mauritanien a rendu public mercredi un communiqué dans lequel il évoque l’arrestation d’un citoyen ayant « commis des actes pouvant être qualifiés d’infractions cybernétiques ».

« L’intéressé est accusé d’avoir utilisé un programme informatique pour produire et diffuser (publier) des enregistrements comportant des insultes et des appels au racisme et à la haine », a reproché le ministère dans son communiqué.

Les enregistrements incriminés critiquent violemment le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et glorifient, par contre, son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ils sont qualifiés par le ministère d’être « en contradiction évidente avec nos valeurs sociales, les enseignements de notre sainte religion et les lois en vigueur dans le pays ».

Le texte a précisé que les autorités sécuritaires poursuivent leurs investigations sous la conduite du Parquet général, soulignant que tout cela se déroule dans le « strict respect du code de procédure pénale ».