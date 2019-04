Arrivée à Abidjan du Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi pour une visite de 48h

Le Président de la République arabe d’Egypte Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé mercredi soir à Abidjan où il effectue une visite d’amitié et de travail de 48 heures.A sa descente d’avion à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le président égyptien a été accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

A l’occasion de cette visite, l’axe Abidjan-Caire sera renforcé par la signature de plusieurs accords.

Selon le programme transmis à APA par le ministère des affaires étrangères, le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, s’entretiendra, jeudi, avec Alassane Ouattara à la suite de la signature d’accords de coopération. L’établissement des relations diplomatiques entre ces deux pays date du 07 décembre 1973.

Ce sont au total sept accords qui lient la Côte d’Ivoire et l’Egypte. Ils sont relatifs au transport aérien, ( 25 novembre 1968-Abidjan), au Traité d’Amitié et de Coopération, ( Abidjan le 15 janvier 1985) , à la coopération culturelle, scientifique et technique, ( Abidjan le 15 janvier 1985), à la création d’une Commission mixte de coopération, (Abidjan le 03 mars 1998), le commerce (Abidjan le 25 février 1998), à la santé et à la production pharmaceutique (Caire le 27 juillet 2002).

Par ailleurs, un mémorandum d’entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des affaires étrangères des deux pays a été signé au Caire le 6 décembre 2017.

Cette visite du président égyptien en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre d’une tournée ouest-africaine qu’il a entamée dimanche par la Guinée. Après l’étape ivoirienne, Abdel Fattah Al-Sissi est attendu au Sénégal.

Les échanges globaux entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte se sont élevés en 2018 à 31,968 milliards de FCFA contre 32,464 milliards de FCFA en 2017. Dans un document officiel transmis à APA, le ministère des affaires étrangères rappelle qu’en 2017, l’Egypte était le 50è client et le 35è fournisseur de la Côte d’Ivoire.