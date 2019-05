Assemblée nationale: 2 députés PDCI déclinent les postes de Vice-présidente et Secrétaire

Nommées respectivement Vice-présidente du bureau de l’Assemblée nationale et Secrétaire, les députés Camara Kinaya Juliette et Anigo épouse Attoungbré Affoué du groupe parlementaire PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) ont décliné l’offre, a appris APA, mercredi, de sources officielles.Ce sont les parlementaire elles-mêmes qui livrent l’information via deux correspondances (dont APA a reçu copie) adressées au président de l’Assemblée nationale qui les avait proposées à ces postes sans « consulter » le groupe parlementaire PDCI auquel elles appartiennent et qui n’ a pas «donné son agrément pour la proposition de nomination que vous me faites », expliquent-t-elles, chacune.

Par l’instant, elles assènent être dans « l’obligation de ne pas donner une suite favorable » à la «proposition » de les « nommer au sein du bureau de l’Assemblée nationale ».

Cependant, « toujours disponibles » pour apporter leur « contribution » à la bonne marche de l’institution, les deux députés exhortent le président de l’Assemblée nationale à « prendre attache » avec le président de leur groupe parlementaire afin de « renouer le dialogue dans l’intérêt supérieur de la Nation ».

Lundi, les groupes parlementaires PDCI, Rassemblement et Vox populi avaient claqué la porte de l’hémicycle lors de la session de mise en place du bureau de l’Assemblée nationale. Ils dénonçaient une « violation de la Constitution et du Règlement » de l’institution dans le processus de la formation dudit bureau.