Assemblée nationale : Amadou Damaro prodigue des conseils à la jeunesse guinéenne

Neuf mois après, la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale a été clôturée hier, lundi 5 juillet 2021. Au cours de la cérémonie de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara a prodigué des conseils aux jeunes de Guinée. Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux jeunes de ne pas sacrifier leur vie pour des causes dont ils n’ont pas la maîtrise.

« Ne sacrifiez pas vos vies pour des causes dont vous n’avez pas la maitrise. L’avenir de la Guinée repose sur vos épaules. Alors je vous invite à prendre votre destin en main », a recommandé le patron de l’institution parlementaire.

L’honorable Damaro Camara suggère aux jeunes de participer au développer de notre pays. ‘’Entreprenez comme si vos vies en dépendaient, faites de la politique parce vous y croyez, engagez-vous pour améliorer les conditions de vie de vos compatriotes, agissez par conviction. Grâce au travail, vous parviendrez à maitriser votre environnement physique et social’’, assure-t-il.

Le président de l’Assemblée nationale estime que ‘’notre génération a failli à sa mission au regard du legs que nous ont laissé nos devanciers. Ils avaient réussi, malgré la pression internationale et le poids du pouvoir de l’empire colonial, à se hisser au-dessus des petites rivalités de personnes pour aller à l’indépendance et mettre sur pied les prémices d’une nation forte. Qu’ils soient des modèles et des exemples pour la classe politique actuelle et surtout pour la nouvelle génération’’.