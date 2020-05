Assemblée Nationale de Guinée: Validation des commissions de travail

Un mois après l’installation du Bureau de la Nouvelle Assemblée Nationale, une séance de travail a été consacrée jeudi, 21 mai 2020, à la validation des commissions de travail de la neuvième législature et à la présentation des différents présidents. Les travaux ont été dirigé par président de l’Assemblée Nationale, Honorable, Amadou Damaro Camara. Voici la nouvelle configuration des commissions de travail du parlement guinéen.

1-Commission des Lois : Honorable Mamady Kandé (RPG) ; Honorable Togba Zogbélémou est l’un des membres.

2- Commission Economie et Finances : Togba Traoré (RPG)

3- Commission des Affaires étrangères et guinéen de l’étranger : Mamadou Habib Baldé (RPG)

4-Commission Défense et sécurité : Djéné Saran Camara (RPG)

5-Commission Environnement- pêche et développement durable : Mohamed Dorval Doumbouya (RPG)

6-Commission Mines et industrie : Eva Cross (RPG)

7-Commission Aménagement du Territoire- Energie et Transports : Lounceny Camara (RPG)

8-Commission Fonction Publique- Affaires sociales et Affaires Religieuses : Dr Saliou Bella Diallo (Parti Afia)

9-Commission Education : Sékou Koureissy Condé (ARENA)

10-Commission Communication et des Nouvelles Technologie NTIC : Makanéra Kaké (RPG)

11-Commission Commerce- Hôtellerie et Artisanat : Cheik Fanta Mady Camara

12-Commission Santé-Jeunesse- Sports et Culture : Madame Yansané Bintou Touré

13-Commission Comptabilité et contrôle : Ibrahima Sory Traoré

Ces commissions sont composées de six députés au minimum et de 12 au maximum. Leur composition par des membres issus des groupes parlementaires, est proportionnelle au poids desdits groupes.