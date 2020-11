Assemblée Nationale : les députés adoptent des projets de loi

Les honorables ont adopté le mardi 10 novembre 2020, en marge de la session ordinaire de l’assemblée nationale, le texte par rapport au projet d’aménagement de la zone industrielle de FANYE.

Ce projet de zone industrielle pilote de FANYE consiste à:

« L’aménagement d’un domaine de 30 hectares pour 85 entreprises dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la pharmacie, des matériaux de construction, des métaux, de la mécanique et de la métallurgie; tout en favorisant la création d’environ 5000 emplois; amélioration de la compétitivité et de l’attractivité des entreprises industrielles; la revitalisation des exportations industrielles; la revivification de la production agricole en augmentant les revenus des agriculteurs; la réduction des impacts négatifs de l’industrie », a lu le rapporteur l’honorable Abdoulaye Adama Sylla.

Les principales composantes du projet sont entre autres:

« Construction 3 km de routes internes et aménagement d’un espace vert et 90 000 m2 de parking; construction de divers réseaux; construction d’un centre de maintenance et de contrôle de charge; construction de bâtiments administratifs et sociaux; construction de bâtiments à usage industriel et commercial; aménagement des terrains destinés aux investisseurs; travaux connexes au profit des habitants du village de Fanyé; construction d’une clôture extérieure », a indiqué Adama Sylla.

Cet accord sera conçu par l’Agence d’Aménagement et de Gestion des Parcs Industriels (AGESPI) qui a pour but de créer, aménager, et gérer seule ou en partenariat avec d’autres institutions les parcs industriels en Guinée.

Outre ce projet, les honorables députés ont adopté à l’unanimité accord cadre par vente à tempérament et accord mandat par vente à tempérament dans le cadre du financement du projet de construction de la route BOKE-QUEBO (section BOKE-DABISS) signé le 08 juillet 2020 entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement (BID) avec un montant de 41.800.000 Euros en prêt remboursable en 20 ans dont 04 ans de différer.

Présent à l’hémicycle pour défendre son projet, le ministre des travaux publics s’est félicité de l’autorisation par les députés, de la ratification de l’accord de financement du projet de construction de la route BOKE-QUEBO en sa phase 2 .