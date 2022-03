Assises Nationales : la Guinée se dirige-t-elle vers une nouvelle construction harmonieuse ?

Il y a quelques semaines, le président de la transition Mamadi Doumbouya, a annoncé la tenue des assises nationales sur l’étendue du territoire guinéen à partir de mardi 22 mars 2022.

Tous les citoyens, sociétés civiles, acteurs politique, et autres attendent vivement ces grandes assises Nationales en Guinée. En effet, depuis des jours, pendant que d’autres hommes politiques réagissent sur la non importance de ces assises, au risque de soulever les mêmes problèmes posés par le passée, d’autres par contre, espèrent que la Guinée reprenne un nouveau départ en prônant la paix, l’unité et l’harmonie de tous les citoyens.

La plupart des politiciens souhaitent que les résolutions et décisions qui seront prises en compte lors de ces assises encore appelés « Journées de vérités et de pardon », puissent réconcilier tous les guinéens et les amener à adopter les habitudes de vivre ensemble en abolissant tout acte de non patriotisme.

Il faut rappeler que, ces assises auront lieu demain mardi 22 mars 2022, sur toute l’étendue du territoire guinéen et sera piloté avec l’appui de la Primature sur le plan national par le Ministre de l’Administration du Territoire et sur le plan international par le Ministère des Affaires Étrangères.

Notons que, pour une bonne organisation de ces assises, le président de la transition Mamadi Doumbouya, pour ces assises a insisté sur, l’implication effective de tous les départements du Gouvernement.