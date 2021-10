Athlétisme : Letesenbet Gidey, reine du semi-marathon

La coureuse éthiopienne a pulvérisé le record du monde en bouclant dimanche le semi-marathon de Valence (Espagne) en 1 heure, 2 minutes et 52 secondes.Letesenbet Gidey efface des tablettes sa compatriote Ababel Yeshaneh. En février 2020, elle avait signé un chrono d’1 heure, 4 minutes et 31 secondes. En août dernier, Yalemzerf Yehualaw a franchi la ligne d’arrivée du semi-marathon d’Antrim Coast (Irlande du Nord) en 1 heure, 3 minutes et 44 secondes.

Mais sa performance n’a pas été homologuée par World Athletics qui, il y a deux jours, a invoqué « une erreur de mesure » sur le parcours parce qu’il manquait réellement 54 mètres. Cette fois-ci, Yalemzerf Yehualaw a été impuissante face à Letesenbet Gidey.

Pour son premier semi-marathon, elle a fait forte impression à Valence. L’athlète de 23 ans a ses habitudes dans cette ville espagnole où elle a établi l’année dernière le record du monde du 5000 mètres.

Dans son palmarès, Letesenbet Gidey compte aussi un record du monde sur 10.000 mètres et la meilleure performance mondiale de tous les temps sur 15 kilomètres. Chez les hommes, le podium du semi-marathon de Valence est 100 % kenyan. Abel Kipchumba s’est imposé devant Rhonex Kipruto et Daniel Mateiko.