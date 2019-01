Attaque au Kenya: première comparution pour 5 suspects

Un magistrat kényan a prolongé de 30 jours vendredi la détention provisoire de cinq personnes, dont un Canadien, soupçonnées d’implication dans l’attaque jihadiste menée mardi et mercredi contre un complexe hôtelier de Nairobi, qui a fait 21 morts.

Les cinq hommes ayant perpétré l’attaque, revendiquée par les shebab somaliens, contre le complexe DusitD2, qui rassemble un hôtel, des restaurants et des bureaux, sont morts dans l’opération.

Les suspects ayant comparu vendredi pour la première fois – quatre hommes et une femme – sont soupçonnés de les avoir aidés et font l’objet d’une enquête notamment pour « conspiration en vue de commettre un acte terroriste » et « appartenance à un groupe terroriste », selon des documents déposés par les enquêteurs et consultés par l’AFP.

A la demande des enquêteurs, le tribunal a prolongé de 30 jours leur détention provisoire, le temps d’approfondir l’enquête.

« Les investigations dans cette affaire sont complexes et transnationales, et requièrent dès lors du temps et des ressources suffisantes afin de démasquer l’entièreté de l’organisation criminelle », a déclaré le directeur des poursuites publiques Noordin Haji, dans un communiqué.

Joel Ng’ang’a Wainaina, un chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants à plusieurs reprises. Oliver Kanyango Muthee, également un chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants au DusitD2 le jour de l’attaque.

Gladys Kaari Justus aurait facilité une transaction suspecte via un système de transfert d’argent par téléphone mobile très populaire au Kenya, Mpesa.

Guleid Abdihakim, qui possède la nationalité canadienne, a été arrêté pour des communications téléphoniques suspectes, tandis que Osman Ibrahim aurait rencontré un des assaillants le 8 janvier.

Mercredi et jeudi, des sources policières avaient annoncé à l’AFP l’arrestation de 11 suspects au total.

Interrogée sur ceux qui n’ont pas comparu vendredi, une source policière a déclaré à l’AFP: « Nous devons avoir quelque chose de solide contre eux afin de les faire comparaître devant un tribunal ». « Nous continuons de leur parler ».

Deux suspects n’ayant pas comparu vendredi, Ali Salim Gichunge et Violet Kemunto Omwoyo, possédaient des cartes SIM qui étaient en « communication constante » avec des numéros de téléphone en Somalie, selon les documents vus par l’AFP.

L’attaque du complexe DusitD2, dans un quartier verdoyant de Nairobi, a débuté mardi vers 15H00 (12H00 GMT) lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser devant la terrasse d’un des restaurants du complexe. Les quatre autres membres du commando ont plus tard été tués par les forces de sécurité.

Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont indiqué avoir agi en représailles au transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, selon le centre américain de surveillance des sites internet jihadistes SITE.