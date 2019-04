Attaque du domicile de la députée Aissata Soumah : l’UFR hausse le ton !

Le parti dirigé par Sidya Touré n’a pas tardé à réagir suite à l’attaque du domicile de sa députée à Boffa par un groupe de jeunes. Mohamed Tall, le Directeur de cabinet du leader de l’Union des Forces Républicaines a vigoureusement condamné l’attaque qui a visé le domicile privé de la députée Aissata Soumah.

« Ce qui s’est passé à Boffa ce dimanche est honteux. Des petits délinquants autour du PRAC (Président Alpha Condé, Ndlr) utilisent les moyens de l’État pour s’attaquer aux guinéens simplement parce que ceux-ci refusent une présidence à vie au PRAC. S’attaquer au domicile privé de la députée de Boffa comme cela s’est passé, relève de la délinquance d’État. Nous avons des informations sur les instigateurs de cette agression. Ils doivent savoir une chose : les masques finiront bien par tomber et les responsabilités seront situées. C’est facile de se planquer derrière un pouvoir moribond pour nuire aux gens », a réagi Mohamed Tall qui prévient que le projet de troisième mandat pour Alpha Condé ne passera pas. « Je n’ai jamais vu un projet présidentiel être autant contesté que ce fameux projet de troisième mandat. Dix années de gestion patrimoniale du pouvoir sanctionnées par un échec lamentable dans tous les secteurs. Cela ne peut qu’encourager les guinéens à tourner la page. Le troisième mandat est une hérésie car l’écrasante majorité des guinéens croupit dans une misère noire. Par de revenus car pas de travail, la corruption touche tous les secteurs de la vie, pas d’électricité, pas d’eau, les hôpitaux sont devenus de véritables antichambres de la mort et j’en passe », estime l’ancien Ministre de l’Élevage.

Pour Mohamed Tall, demander un troisième mandat est une insulte à l’endroit des guinéens. « Avec autant d’insuffisances, on ose nous demander de faire durer ce calvaire. C’est vraiment insultant pour les guinéens que nous sommes. Les guinéens restent déterminés et mobilisés pour empêcher le troisième mandat et éviter à la Guinée de reculer sur un des rares plans où on avait connu quelques avancées avant 2010 », soutient l’ancien Ministre Mohamed Tall.