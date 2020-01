Attaque nocturne contre le bureau du procureur de Mamou

Des individus répondant à l’appel du FNDC et de l’UFDG, selon l’Agence de Presse Guinéenne, auraient incendié le bureau du procureur de la république de Mamou dans la nuit du samedi 25 janvier au dimanche 26 janvier 2020.

Selon les sources ces pyromanes ont mis le feu à 3 heures du matin, au petit matin du samedi dans le bureau du procureur de Mamou, plusieurs dossiers de justice ont été brûlés, l’incendie a été maîtrisé dimanche à Mamou. Des renforts de police et de militaires quadrillent la ville de Mamou, ils sont à la recherche des auteurs de l’incendie provoqué dans la ville carrefour.

Samedi à Conakry, et toujours d’après comme rapporté par l’agence de presse guinéenne, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG a demandé a ses militants de ne pas reculer et de continuer la guérilla partout dans la ville Conakry et dans les villes du Fouta.