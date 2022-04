Attractivité des investissements : le Sénégal classé 4e africain

La qualité de ses infrastructures et de ses ressources humaines fait du pays de la Teranga une destination prisée par les investisseurs.Belle embellie des investissements étrangers au Sénégal. De l’avis du président-directeur général du Fonds d’investissement AFIG Funds, Pape Ndiaye, le Sénégal est le quatrième pays africain qui engrange le plus de fonds étrangers.

« Cela est dû au nombre de transactions. Ce qui veut dire que sur le plan technologique, il y a eu beaucoup d’avancées », a dit M. Ndiaye, expliquant également cette situation par la qualité des infrastructures et des ressources humaines du Sénégal, mais aussi par son environnement des affaires propice, doté d’un cadre légal protégeant l’investisseur.

Il s’exprimait au cours d’une conférence de presse marquant le lancement de la 18e conférence annuelle de l’Association africaine du capital-investissement et du capital-risque (AVCA, sigle anglais) qui se tient à Dakar du 25 au 29 avril 2022. La rencontre à laquelle prennent part entre 500 et 700 personnes est axée sur le thème : « Résurgence, résilience et résultats : le capital privé en Afrique à la croisée des chemins ».

Pape Ndiaye a indiqué que « tout ce qui est volet technologique, infrastructurel et digital est en plein essor dans ce pays. Le Sénégal a un rôle important à jouer dans cela ».