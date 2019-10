Audimat/Maroc : Les émissions sportives de la radio nationale au-dessus du lot

Les émissions sportives de la radio nationale marocaine sont les plus longuement écoutées par les férus de la radio, selon une récente étude réalisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA).Selon cette étude, les programmes sportifs de la radio nationale, notamment « Dimanche Sport » et « entre les stades », ainsi que « Sabah Biladi » dans sa version sportive, sont les émissions qui accrochent le plus l’attention des auditeurs, parmi les différents programmes à caractère politique, social et artistique diffusés par cette station radio nationale, l’une des plus anciennes institutions médiatiques au Maroc, dont la création remonte à 1928.

Par sa gamme diversifiée de programmes alliant proximité, décryptage, commentaires ou encore les reportages et features, le service sport de la radio nationale a réussi à s’imposer sur l’échiquier de la presse sportive radiophonique en captivant le plus d’auditeurs, et ce en dépit de la concurrence livrée par les stations radios privées spécialisées dans le sport.

Doté d’un parterre de journalistes sportifs chevronnés, le service sport de la radio nationale s’est démarqué par ses programmes qui instaurent un rapport de proximité entre l’auditeur et l’évènement et cherchent au mieux d’identifier et de satisfaire le besoin d’information chez le public sportif marocain dans toutes les régions du Royaume, avec comme credo : informer, éduquer, cultiver, et divertir.