Bah Oury demande à Alpha Condé de renoncer au changement de constitution

Le président de l’UDD (Union pour la démocratie et le développement) Bah Oury, a adressé un message à Alpha Condé, lors d’une rencontre des FDNC. Il a invité le Chef de l’Etat à renoncer à son projet de nouvelle constitution.

«Les manifestations de ces derniers temps, c’est la continuité d’une lutte qui a été engagée depuis l’indépendance pour que la Guinée soit un pays démocratique, libre et prospère. Plus de soixante (60) années d’indépendance, on est en train de nous engager dans la refondation de la République avec des nouvelles mentalités. Je suis sûr et je suis persuadé que cette lutte donnera de fruits. Nous sommes dans la bonne direction, le peuple est attentif.» a t-il déclaré.

Selon Bah Oury, renoncer à ce projet permettrait à la Guinée de s’engager dans la voie de la démocratie de manière durable. «S’il le fait, il va couronner sa carrière politique de la plus belle manière. On espère qu’il tiendra compte du message du peuple de Guinée. Et comme il l’a dit, qu’il va aller dans le sens de l’intérêt de son peuple, son peuple lui demande de renoncer à son projet. On espère qu’il tiendra compte du message du peuple de Guinée. Et comme il l’a dit, qu’il va aller dans le sens de l’intérêt de son peuple, son peuple lui demande de renoncer à son projet. Le peuple lui dit Amoulanfé»