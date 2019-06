Baisse en zone Uemoa des prix à la consommation

Les prix à la consommation dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont connu une baisse de 0,4% à la fin du mois d’avril 2019, comparés au mois précédent, a appris vendredi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).L’institut d’émission explique le repli du niveau général des prix à la consommation par le recul des prix des produits alimentaires, notamment les céréales locales en lien avec un meilleur approvisionnement des marchés induit par l’abondance des récoltes. Il a ainsi été noté un repli sensible des prix des céréales locales au Burkina (moins 29%), au Mali (moins 26%) et au Niger (moins 9%).

Les prix des légumes se sont également inscrits en baisse au Bénin.

Le repli du niveau général des prix s’explique également par le recul des prix relevés sous la rubrique Communication, notamment au Burkina.