Balla Gaye 2 remporte sa deuxième victoire sur Modou Lô

Balla Gaye 2 de l’école de lutte Balla Gaye a battu pour la deuxième fois Modou Lô ce dimanche au stade Léopold Sedar Senghor.Le combat a été très âpre et duré environ 5 minutes. Les deux lutteurs se sont renvoyés plusieurs coups dès le coup d’envoi de l’arbitre. Balla Gaye plus incisif a acculé Modou Lô, qui tentait par des clés techniques de s’en sortir. Mais le lion de Guédiawaye, plus mordant, réussit à projeter au sol son adversaire avant de le plaquer.

Une victoire nette de Balla Gaye 2 sur son adversaire, dominé dans tous les compartiments. Après avoir battu une première fois son adversaire le 21 mars 2010, Balla Gaye signe à nouveau une victoire probante. Désormais, l’objectif reste d’aller chercher la couronne de roi des arènes détenue par Eumeu Sène. Toutefois, cette affiche pourrait mettre du temps à être ficelé à cause de la décision de Eumeu Sène de ne plus affronter Balla Gaye.

Pour Modou Lô, battu pour la deuxième fois par son adversaire, il faudra rebondir pour espérer croiser à nouveau l’actuel roi des arènes Eumeu Sène à l’avenir. Et un lutteur comme Ama Baldé de Pikine qui l’a longtemps défié, va à nouveau se présenter sur son chemin.

Ce combat qui a passionné de nombreux dakarois, n’a pas été diffusé en direct par les chaines de télévision. Le promoteur avait souscrit à un système de diffusion sur internet, via un code à payer à 2000FCFA pour les amateurs de lutte.