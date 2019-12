Banque: «Trade advance», une offre de BIA Niger destinée aux acteurs du commerce extérieur

BIA Niger, une filiale du Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc, a dévoilé le 29 octobre 2019, à Niamey, une offre dénommée «Trade advance», une solution adaptée visant à fournir aux opérateurs du commerce extérieur de la liquidité en devises pour honorer leurs engagements. « Trade Advance » a été présentée à la clientèle à l’occasion de la 4ème rencontre du cycle «Journée Trade », sous le thème « Sécuriser vos opérations de Commerce International », initiée par les filiales sub-sahariennes du groupe BCP.

Cette solution confirme l’engagement de la banque à accompagner les opérateurs du commerce extérieur en leur fournissant de la liquidité en devises leur permettant d’honorer leurs engagements à temps vis-à-vis de leurs fournisseurs ou d’anticiper l’encaissement de leurs créances à l’exportation.

La rencontre a été organisée par les équipes de BIA Niger avec à leur tête Mme Nana Aissa Ango, directeur général de BIA Niger, avec l’appui de M. Anicet Yeman, responsable Trade d’Atlantic Business International, la holding subsaharienne du Groupe.

L’évènement a rassemblé une trentaine du Top 50 des clients Corporate et Entreprises de la banque. Le thème de la rencontre a été présenté à travers 4 modules portant à la fois sur le dispositif opérationnel de l’activité « Trade Finance » et l’offre « Trade Advance » ainsi que les autres moyens de paiement à l’international et la réglementation relative aux transferts.

Forte de sa position prééminente sur les segments de clientèle Corporate et Institutions Internationales, BIA Niger, entend jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des entreprises confrontées à la problématique de la sécurisation des opérations de Commerce International.

BIA Niger s’appuie dans ce cadre sur l’expertise et le réseau de correspondants de la maison mère, le groupe BCP qui est présent dans 28 pays. Créée en 1944, cette banque est la plus ancienne institution bancaire du pays.

Engagée à accompagner les pouvoirs publics dans leurs ambitions de développement, la banque participe au financement de plusieurs projets structurants au niveau national. Elle occupe le 3ème rang des institutions bancaires du pays en termes de parts de marchés sur les dépôts, et compte un réseau de 17 agences en développement, réparties sur l’ensemble du territoire nigérien.

Le groupe BCP est présent dans 12 pays Africains et 13 autres pays dans le reste du monde.