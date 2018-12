Bénin : l’assemblée nationale adopte le budget 2019

Les députés béninois ont adopté jeudi, par 69 voix pour et 11 contre, le budget général de l’Etat pour l’exercice 2019, arrêté à la somme de 1.877, 543 milliards de F CFA contre 1.862, 918 milliards de FCFA en 2018, soit une hausse de 0,8%.Ce budget 2019 contient de nouvelles mesures fiscales telles que l’augmentation de la taxe sur les tabacs et cigarettes qui passe de 40% à 50%, la baisse de l’impôt minimum pour les petites entreprises qui passe de 400.000 F CFA à 150.000 F CFA et l’instauration d’une taxe sport de un pour mille du chiffre d’affaire hors TVA des grandes entreprises.

Dans l’optique de financer le développement du tourisme, il est également institué une taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés.

Ces mesures devraient permettre, d’après les autorités, l’accélération du rythme de croissance économique du Bénin dans un contexte de maîtrise du déficit budgétaire qui devrait se situer en dessous de 3%.

Au regard du cadrage économique, le gouvernement projette une hausse de 10,1% du budget en moyenne sur la période 2019-2021.