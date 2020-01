Bénin : les élections municipales et communales prévues le 17 mai 2020

Les Béninois sont attendus aux urnes le 17 mai prochain pour les élections municipales et communales selon une décision issue du Conseil des Ministres du mercredi 22 janvier.Selon le point fait par le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, c’est dans la perspective du renouvellement des Conseils communaux et municipaux installés depuis le 28 juin 2015 et en application de la loi, qu’un décret portant convocation du corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020 a été adopté en Conseil des Ministres.

En plus de la convocation du corps électoral, le Conseil a instruit les ministres dont les services devront intervenir dans la délivrance des pièces nécessaires à la constitution des dossiers de candidature, à l’effet que ceux-ci facilitent la tâche aux demandeurs. « La pièce essentielle à faciliter et qui avait fait polémique, c’est le quitus fiscal », rappelle le ministre au cours d’un point de presse.

« Le président de la République a donné des instructions aux responsables de l’administration des Impôts afin que ce quitus fiscal soit systématiquement délivré à ceux qui en feraient la demande quitte à ce que les montants dus à l’administration fiscale au moment de la délivrance du quitus soient portés à la connaissance de ces candidats et ces montants recouvrés » explique le ministre, selon qui, cette mesure a été envisagée «pour éviter que l’on crie encore à l’exclusion» et surtout pour permettre le recouvrement des impôts.