Bénin : six arrivées portent le gouvernement à 24 ministres

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a procédé à un remaniement ministériel marqué par trois départs et six arrivées qui portent le gouvernement à 24 ministres.Au nombre des entrées, il y a celles de Véronique Tognifodé au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, d’Éléonore Ladekan Yayi au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de Jean-Michel Abimbola au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, d’Hervé Hehomey au ministère des Infrastructures et des Transports, de Sadia Assouma au ministère de l’Industrie et du Commerce et enfin d’Alain Orounla au ministère de la Communication et de la Poste.

C’est le Secrétaire Général du gouvernement qui a lu, jeudi soir, à l’antenne de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB, public) le décret portant composition de la nouvelle équipe gouvernementale.

Voici la liste du nouveau gouvernement du Bénin :

Ministre d’Etat en charge du Plan et du Développement : Abdoulaye Bio Tchané

Gardes des sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation : Sévérin Quenum

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération : Aurélien Agbénonci

Ministre de l’Economie et des Finances : Romuald Wadagni

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique : Sacca Lafia

Ministre du Cadre de vie et du Développement Durable : José Tonaté

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche : Gaston Dossouhoui

Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale : Alassane Séidou

Ministre du Travail et de la Fonction Publique : Adidjatou Mathys

Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance : Véronique Tagnifodé

Ministre de la Santé : Benjamin Hounkpatin

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Eléonore Yayi Ladekan

Ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle : Mahougnon Kakpo

Ministre des Enseignements Maternel et Primaire : Karimou Salimane

Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts : Jean Michel Abimbola

Ministre du Numérique et de la Digitalisation : Aurélie Adam Soulé Zoumarou

Ministre des Infrastructures et des Transports : Hervé Hêhomey

Ministre de l’Industrie et du Commerce : Sadia Assouman

Ministre de l’Energie : Dona Jean-Claude Houssou

Ministre de l’Eau et des Mines : Samou Adambi

Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi : Modeste Kérékou

Ministre des Sports : Oswald Homeky

Ministre de la Communication et de la Poste : Alain Orounla

Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale : Fortunet Nouatin