Bénin : Talon convoque un dialogue politique sans deux grands partis

Le chef de l’Etat béninois Patrice Talon va présider le 10 octobre 2019 un dialogue politique avec les huit partis régulièrement enregistrés, annoncent des sources proches de la Présidence de la République.Ces partis invités sont en règle vis-à-vis des dispositions de la loi 2018-23 qui porte sur la Charte des partis politiques en République du Bénin.

Il s’agit du Parti du renouveau démocratique (PRD), du Bloc républicain (BR), de l’Union progressiste (UP), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), de la Dynamique unitaire pour la démocratie (DUD), du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et du Force cauri pour le développement du Bénin (FCBD).

Chaque parti sera représenté par douze personnes, soit une personne par département et 96 participants au total.

Toutefois, les partis Union sociale libérale (USL) de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon et Restaurer l’espoir (RE) de Candide Azanaï seront les grands absents de cette rencontre, à cause de leur non-conformité à cette charte.

Par ailleurs, la séance sera consacrée à la recherche de voies et moyens pour l’apaisement du climat sociopolitique, aux amendements à apporter à la charte des partis politiques et au code électoral sans remettre en cause la réforme du système partisan.

Ce dialogue politique national intervient au lendemain des élections législatives d’avril 2019 organisées sans l’opposition et qui avaient créées des tensions sociopolitiques.