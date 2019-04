Bénin : un ex-greffier condamné à la perpétuité pour détournement de fonds

Abou Seidou, ex-greffier en chef du Tribunal de Cotonou, accusé de détournement de fonds, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au remboursement de 3,2 milliards F CFA et à une amende de 800 millions F CFA au titre de dommages et intérêts à l’État.Cinq chefs d’accusation, à savoir « abus de fonction, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, vol de documents et exercice de système financier décentralisé sans autorisation », ont été retenus contre Abou Seidou.

Le dossier relatif au détournement de fonds, portant sur la gestion du service de greffe du Tribunal de première instance de Cotonou sur la période 2011-2017, a été révélé lors du Conseil des ministres du mercredi 27 mars dernier.

L’ancien greffier en chef du Tribunal de Cotonou a été jugé hier mardi lors de la session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au titre de l’année 2019. Actuellement à la retraite, Abou Seidou est actuellement en exil. C’est la raison pour laquelle, un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui.