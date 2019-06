Bénin : vers la onstruction de quatre centrales solaires photovoltaïques

Le gouvernement béninois a décidé, jeudi en Conseil des ministres, de construire quatre centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 50 MW dans quatre communes du Bénin, à savoir Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou.Selon le communiqué du Conseil des ministres, « ce projet s’exécute en application du Plan Directeur du secteur de l’Energie mis en place par le gouvernement et intervient dans le cadre du Programme Millenium Challenge Account II ». Ledit projet, poursuit notre source, sera exécuté en mode Partenariat Public-Privé et va non seulement permettre de renforcer l’offre énergétique des localités concernées, mais aussi améliorer considérablement les services aux populations.

Les quatre centrales solaires photovoltaïques sont d’une puissance totale de 50 MW et sont réparties comme suit : Bohicon (15 MW), Parakou (15 MW), Djougou (10 MW) et Natitingou (10 MW).

Par ailleurs, le gouvernement a autorisé « la mise en place d’une commission ad hoc pour conduire le processus de sélection des producteurs indépendants d’électricité ».