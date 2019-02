Berlinale: les 16 films en lice pour l’Ours d’or

Seize films en compétition se disputent l’Ours d’or du festival de cinéma de Berlin qui sera décerné samedi soir par un jury présidé par l’actrice française Juliette Binoche.

Au départ, 17 réalisations étaient compétition mais le film chinois « One second », de l’emblématique Zhang Yimou, qui se déroule pendant la révolution culturelle, a été retiré lundi de la sélection, officiellement pour « raisons techniques ».

Voici la liste complète des films, avec titres originaux, suivis des noms de réalisateur, acteurs principaux et du pays de production:

– « Der Boden unter den Fuessen », Marie Kreutzer, Autriche

– « Di jiu tian chang », Wang Xiaoshuai, Chine

– « Elisa y Marcela », Isabel Coixet, Espagne

– « Der Goldene Handschuh », Fatih Akin, Allemagne/France

– « Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija », Teona Strugar Mitevska, Macédoine/Belgique/Slovénie/Croatie/ France

– « Grâce à Dieu », François Ozon, France

– « Ich war zuhause, aber », Angela Schanelec, Allemagne/Serbie

– « Kız Kardesler », Emin Alper, Turquie/Allemagne/Pays-Bas/Grèce

– « Mr Jones », Agnieszka Holland, Pologne/Grande-Bretagne/Ukraine

– « Ondog », Wang Quan’an, Mongolie

– « La paranza dei bambini », Claudio Giovannesi, Italie

– « Repertoire des villes disparues », Denis Côté, Canada

– « Synonymes », Nadav Lapid, France/Israël/Allemagne

– « Systemsprenger », Nora Fingscheidt, Allemagne

– « Ut og staeler hester », Hans Petter Moland, Norvège/Suède/Danemark

– « The Kindness of Strangers », Lone Scherfig, avec Zoe Kazan et Tahar Rahim, Danemark/Canada/Suède/Allemagne/France