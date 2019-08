BMCE Bank certifié ISO 37001 relatif au système anti-corruption

La banque marocaine, BMCE Bank Of Africa a été certifié ISO 37001 relatif au système de management anti-corruption, a annoncé, vendredi, le groupe dans un communiqué.Le dispositif de prévention et de lutte contre la corruption a été jugé conforme à la norme mondiale.

BMCE Bank of Africa avait joué au Maroc et à l’échelle régionale un rôle de précurseur dans l’obtention de plusieurs certifications notamment celles de l’ISO 14001, ISO 50 001 et OHAS 18001, relatives, respectivement, aux systèmes de mManagement environnemental et social, d’efficacité énergétique, d’hygiène, santé et sécurité.

Désormais, pour la première fois en Afrique, la certification ISO 37 001 relative au système de management anti-corruption a été obtenue par BMCE Bank Of Africa réaffirmant, ainsi, son engagement sociétal d’apporter une contribution active à la lutte contre ce fléau et inscrivant, en premier lieu, le principe d’éthique des affaires en tant qu’objectif principal de sa Charte de Responsabilité Sociétale.

Cette certification a été obtenue aux termes d’un Audit approfondi de la banque et après plusieurs dizaines d’entretiens auprès de différentes fonctions de la banque.