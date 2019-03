Boffa : le président Alpha Condé aux obsèques de l’imam ratib

Le Président de la République était l’hôte des populations de la Préfecture de Boffa le lundi, 18 mars 2019 où il a assisté aux obsèques d’Elhadj Aboubacar Conté, ancien imam ratib, ancien secrétaire préfectoral aux Affaires religieuses et Kountigui de la ville de Boffa.

Il est décédé le samedi 16 mars 2019 à Conakry, des suites de maladie à 98 ans. Accompagné d’une forte délégation gouvernementale, le. Président Alpha Condé est arrivé à Boffa à 13 heures 40 minutes où il a été accueilli au stade préfectoral par les autorités politiques, administratives et religieuses de la localité. De là, le Président de la République s’est rendu à la Mosquée centrale de Boffa. Devant une foule nombreuse plongée dans une forte émotion, le secrétaire général aux Affaires religieuses, Elhadj Aly Jamal Bangoura, a loué les efforts que le Chef de l’Etat a déployés pour la prise en charge des préparatifs des obsèques.

Après la prière de 14 heures, suivie de celle sur le corps, dirigée par le premier Imam de la Grande Mosquée Faycal, Elhadj Mamadou Saliou Camara, le secrétaire général a clôturé la lecture du Saint Coran. Au nom de la famille du défunt, Elhadj Souleymane Conté, fils de l’illustre disparu, a vivement remercié le Président de la République pour tout ce qu’il a fait suite au décès de son père. Il indiquera que le geste du Chef de l’Etat prouve à suffisance son attachement aux vertus humaines et religieuses et que la famille lui en restera toujours reconnaissante.

Au nom du Président Alpha Condé, Moualim Touré, conseiller du Chef de l’Etat, a sollicité des prières et des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité pour le développement harmonieux du pays. Une demande bien accueillie par le Khalif de Boffa Khouréralandé, Khalif Alsény Camara, qui a fait des prières et des bénédictions. Avant de quitter Boffa, le Président Alpha Condé s’est rendu à la maison mortuaire pour saluer la famille du défunt qui laisse derrière lui deux veuves et 16 enfants.